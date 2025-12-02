Keiko Fujimori se solidariza con Rafael Belaunde tras atentado a balazos: "Condeno este acto criminal"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de sus redes sociales tras el atentado a balazos que sufrió este martes el Rafael Belaunde, precandidato presidencial por el partido Libertad Popular.

Mediante una publicación en su cuenta de X, la también candidata a la Presidencia por el partido naranja expresó su solidaridad con Belaunde Llosa y condenó el incidente ocurrido en la zona de Cerro Azul, Cañete.

"Mi solidaridad con Rafael Belaunde tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día", se lee en el tuit.

PIDE ACCIONES

En ese sentido, Fujimori Higuchi exhortó a que el Gobierno y las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana tomen cartas en el asunto: "No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley", añadió.