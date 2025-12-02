Patricia Juárez tras atentado contra Rafael Belaunde: "Debemos desterrar todo tipo de violencia"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció tras el atentado a balazos que sufrió este martes el precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, en la localidad de Cerro Azul, en Cañete.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria rechazó y condenó todo acto de violencia en la política con miras a las Elecciones del 2026 y exhortó a que el gobierno y las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar más casos de este tipo.

"Rechazo y condeno lo ocurrido con el precandidato Rafael Belaúnde en Cerro Azul. Debemos desterrar todo tipo de violencia. No dejemos que el Perú repita la historia dolorosa de países donde candidatos fueron atacados. La política se hace en paz, no con balas. Basta ya", se lee en el tuit.

SALIÓ ILESO

Cabe precisar que Belaunde Llosa pudo salir ileso del atentado a balazos que sufrió a bordo de su vehículo y solo presenta algunos cortes en la nariz producto de los vidrios del parabrisas que le cayeron por los impactos de bala.