Congresistas no recibirán viáticos de semana de representación durante campaña electoral 2026

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, informó que decidieron que los parlamentarios no reciban viáticos por semana de representación, durante enero, febrero y marzo de 2026, en el marco de la campaña electoral de las próximas elecciones generales.

"Esta es una importante decisión que ha tomado la Mesa Directiva, repito, por unanimidad y evitará que haya críticas o mal uso de recursos públicos en este periodo tan importante para nuestro país", remarcó el representante de Fuerza Popular.

REGLAMENTO DEL CONGRESO

Precisó también que la medida será de cumplimiento obligatorio "para todos" los legisladores, y que "La semana de representación tiene que mantenerse, porque es una ley en la medida en que está en el Reglamento del Congreso de la República".

"O sea, los congresistas tienen que seguir haciendo su trabajo, pero para evitar cualquier duda, crítica o mal entendido, no habrá ni viáticos, ni pasajes, ni para congresistas, ni para asesores. La decisión ha sido tomada", apuntó Rospigliosi Capurro.