Presidente Jerí solicita autorización al Parlamento para viajar a Ecuador por encuentro binacional

El presidente José Jerí Oré pidió hoy permiso al Congreso para viajar a Ecuador el próximo 12 de diciembre. La visita responde a una invitación de su homólogo Daniel Noboa, para asistir a un encuentro binacional.

Mediante un oficio dirigido al titular del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, el Gobierno planteó la autorización de salida conforme al artículo 102 de la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

TECNOLOGÍAS DIGITALES

En el documento se indica el encuentro será en la ciudad de Quito, y que la gestión del despacho presidencial se mantendrá plenamente operativa mediante tecnologías digitales, según lo permitido por la ley vigente.

La visita se desarrollará en un solo día. La agenda contempla una reunión entre los jefes de Estado, una sesión con los respectivos gabinetes ministeriales y un almuerzo de trabajo ofrecido por el mandatario ecuatoriano.