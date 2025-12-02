Rafael Belaúnde Llosa: motorizado le disparó cuando se retiraba tras inspeccionar unos terrenos

En declaraciones a Canal N, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, informó que el ataque perpetrado contra el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, ocurrido en Cerro Azul, Cañete, fue perpetrado por un sujeto en moto.

Asimismo, señaló que tras el atentado se activó de inmediato el plan Cerco, pero no se logró detener al atacante. "Los especialistas se encargarán de evaluar la escena del crimen y revisar las rutas de escape del atacante a través de reportes de peajes", manifestó.

NO RECIBIÓ AMENAZAS

El general Arriola indicó que, según lo manifestado por el precandidato presidencial, no había recibido ningún tipo de amenaza, extorsión ni chantaje antes del atentado. Tampoco se ha identificado, hasta el momento, conflictos o litigios sobre los terrenos en cuestión.

Trascendió que el ataque se registró cuando Belaúnde Llosa se retiraba tras inspeccionar unos terrenos de su propiedad. La víctima estimó que fueron entre ocho y nueve balazos, pero una inspección identificó al menos cuatro impactos en el parabrisas.