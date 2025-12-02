Comisión de Ética no logró aprobar informe final contra la parlamentaria Lucinda Vásquez Vela

La Comisión de Ética del Congreso no logró los votos necesarios para aprobar el informe final contra la legisladora Lucinda Vásquez, por la presunta contratación de familiares en su despacho. La mayoría se abstuvo.

La indagación contra la legisladora de la bancada de Perú Libre se inició tras un reportaje emitido el 11 de mayo, donde se señalaba que habría incorporado a tres de sus sobrinos-nietos como personal de confianza.

GRADO ACADÉMICO

Por ejemplo, contrató a Jimmy Pinchi como coordinador de su despacho, con un salario de S/3.146. También incorporó a Edward Rengifo, como auxiliar en su despacho con un sueldo superior a los S/3.600 mensuales.

Se conoció que en ambos casos, los trabajadores mencionados, no registrarían grado académico ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), informa Correo.