Hugo de Zela: Veo difícil implementar “corredor humanitario” que permita el tránsito de migrantes

En entrevista con RPP, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dijo que ve poco probable la implementación de un "corredor humanitario", como piden los migrantes en la frontera con Chile, que tratan de ingresar al Perú, camino a sus países.

“No hemos conversado de esa posibilidad y para ser franco lo veo bastante difícil, porque eso implicaría también hablar con las autoridades de Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen a su territorio”, señaló.

El Canciller reafirmó que en estos momentos el Gobierno está concentrado en resolver el problema que se ha suscitado en la frontera sur, para ello inició conversaciones con autoridades chilenas para solucionar este tema y ya se llegaron a algunos acuerdos.

ACCIONES CONJUNTAS

Destacó que una de las primeras medidas para solucionar el problema, es la instalación, junto con Chile, del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. El objetivo es dejar de ver la crisis como un problema aislado de cada país y abordarlo en conjunto.

“La tarea principal es tratar de lograr mecanismos específicos de cooperación operativa entre la policía del Perú y los carabineros de Chile para hacer acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo”, indicó.