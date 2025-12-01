Jaime Quito defiende a Pedro Castillo: "No ha habido ningún tipo de rebelión"

El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, se pronunció sobre la sentencia de 11 años y 5 meses de cárcel que el Poder Judicial (PJ) dictó contra el expresidente Pedro Castillo, al ser hallado culpable del delito de conspiración para rebelión.

En entrevista para Exitosa, el parlamentario de izquierda salió en defensa del condenado exmandatario y aseguró que Castillo Terrones es inocente de los cargos que se le imputaron al no haberse consumado el golpe de Estado.

"Ese mensaje no tiene un decreto supremo, ese mensaje no tiene la ejecución, no ha tenido la configuración de lo que señalan rebelión. No ha habido ningún tipo de rebelión, no se ha consagrado que alguien se haya levantado en armas, ni el mismo presidente, lo han dicho los mismo jueces, no ha habido tentativa", dijo.

En ese sentido, Quito Sarmiento aseguró que la situación hubiese sido distinta si el golpe de Estado lo hubiese dado otro político, como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Si fuera Keiko la situación hubiese sido distinta, porque ahí me parece que las Fuerzas Armadas y la Policía le hubiesen escuchado", sostuvo.