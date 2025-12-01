"Todos los reporteros son una mi***": Kira Alcarraz pierde los papeles e insulta a la prensa

La congresista de la República, Kira Alcarraz, nuevamente perdió los papeles e insultó a la prensa durante una visita a la ciudad de Cajamarca, donde fue abordada por reporteros que le consultaron sobre la clase política actual.

Todo comenzó cuando un periodista calificó a los políticos como "lo peor que le pasa a la humanidad", lo cual desató una inmediata reacción de la legisladora, quien ofendió a los periodistas en general y a la labor informativa que cumplen en la sociedad.

"Tú estás pechándome hace rato, no me estás preguntando, me estás atacando. Lamentablemente no todos los políticos… Todos, todos. Bueno, entonces yo también diría que todos los reporteros son una mie***", respondió de forma enérgica.

OFRECIÓ DISCULPAS

Tras este altercado, la congresista intentó retractarse y pidió disculpas por generalizar: "Sí, me arrepiento de haberlo dicho y generalizado, porque no tengo por qué generalizar. Yo sé que todos los periodistas hacen una gran labor de comunicar, de difundir parte de lo que nosotros hacemos. Pero no podemos generalizar, señores", sostuvo.