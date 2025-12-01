Gonzales Posada sobre Enrique Valderrama: "Toda la militancia lo apoyaremos lealmente"

El exministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Alan García, Luis Gonzales Posada, se pronunció tras la victoria de Enrique Valderrama Peña en las elecciones primarias del Partido Aprista Peruano (APRA).

En entrevista para Willax, el excanciller saludó la elección de Valderrama Peña como candidato oficial del aprismo para las Elecciones del 2026 e instó a toda la militancia a apoyar su candidatura.

"El compañero Enrique Valderrama ganó las elecciones internas y es el candidato presidencial del APRA. Los otros 14 aspirantes y toda la militancia lo apoyaremos lealmente", señaló en diálogo con el citado medio.

SOBRE CRISIS MIGRATORIA

Por otra parte, Gonzales Posada habló sobre la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile y culpó de esta situación al candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, quien ha prometido una política de expulsión masiva de inmigrantes irregulares, de llegar a ser presidente.

"Digámoslo con nombre y apellido, quien generó esta crisis es el candidato presidencial de la ultraderecha chilena, el señor José Antonio Kast. Lo que viene anunciando no solo es peligroso, sino que podría reconfigurar las relaciones de Perú con Chile", sostuvo.