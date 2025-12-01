"No cobraré ni un 'mango'": López Aliaga promete renunciar al sueldo presidencial de ganar las Elecciones

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció tras llevarse a cabo las elecciones primarias de su partido, en donde fue ratificado como candidato a la Presidencia de la República en las Elecciones del 2026.

Durante una reciente actividad, el también exburgomaestre reiteró que su objetivo es llegar a la Presidencia para trabajar por el bien de todos los peruanos. En ese sentido, prometió renunciar al sueldo de mandatario de ganar en los comicios del próximo año.

"Nosotros no vivimos de la política. Venimos a dar la vida, inclusive a no cobrar ni un centavo. Yo les prometo algo: yo no cobraré ni un ‘mango’ acá. Siendo presidente del Perú no cobro nada, porque uno viene a servir acá. Más aún, como lo he hecho siendo alcalde, mi viaje lo pago yo, mi comida me la pago yo…", dijo.

RENUNCIÓ AL SUELDO DE ALCALDE

Cabe precisar que las palabras de López Aliagas no son nuevas, pues en el 2023 había renunciado a la remuneración económica de S/ 15,600 mensuales como alcalde de Lima Metropolitana.