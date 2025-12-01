Congresista Pasión Dávila propone cárcel para quienes usen bots en redes para influir en electores

El congresista Pasión Dávila Atanacio (Bancada Socialista) presentó un proyecto de ley para tipificar y sancionar penalmente la manipulación electoral mediante granjas de bots, cuentas falsas y sistemas automatizados en plataformas digitales.

El Proyecto de Ley N.º 13404/2025-CR, ingresado al Congreso el 28 de noviembre, busca incorporar los artículos 359-D, 359-E y 359-F al Código Penal, dentro del Título XVIII sobre delitos contra la voluntad popular.

La propuesta establece penas de cuatro a ocho años, inhabilitación y multas para quienes simulen respaldo ciudadano, difundan mensajes automatizados o manipulen métricas de interacción para distorsionar la percepción pública en las elecciones del 2026.

Según el artículo 359-E, candidatos, dirigentes políticos o representantes legales que ordenen o consientan la manipulación electoral serán sancionados con penas de tres a seis años; quienes logren un cargo mediante estas prácticas recibirán entre cinco y ocho años de prisión, inhabilitación de por vida y sanciones civiles.

Asimismo, consultores, intermediarios o empresas de marketing digital también serán responsables según el artículo 359-F, con penas de dos a cinco años y multas, que aumentan en casos de reincidencia.

FISCALIZACIÓN Y LÍMITES DE LA LEY

El proyecto aclara que la ciudadanía auténtica en redes sociales queda exenta y que no se limitará la libertad de expresión, información ni participación política. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será la entidad encargada de fiscalizar la propaganda electoral digital y detectar operaciones de manipulación mediante sistemas automatizados.