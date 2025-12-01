José Jerí atribuye crisis de inseguridad a administraciones anteriores

En la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025 (CONASEC), realizada en Cañete, el presidente José Jerí responsabilizó a sus antecesores por la crisis de inseguridad, mientras el Ejecutivo presentó cifras de inversión en seguridad que contrastan con la percepción ciudadana sobre el aumento del crimen.

"Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades tengan ese compromiso de lucha contra la criminalidad y no sean permisivos como lo han sido algunas gestiones los últimos años que gracias a ellos estamos acá, gracias a algunos ministros del Interior estamos así", señaló el mandatario de transición.

El encuentro reunió a ministros y autoridades locales con el objetivo de revisar estrategias para combatir la criminalidad organizada. Jerí aseguró que un nuevo plan será el lineamiento para coordinar acciones a todo nivel, comprometiendo a todos los sectores para mitigar y eliminar la delincuencia en el país.

Según el MEF, hay 2,054 inversiones en ejecución vinculadas a seguridad ciudadana por S/ 24,012 millones, de las cuales S/ 7,601,8 millones se destinan a serenazgo y comisarías, y S/ 16,411 millones a lucha contra la criminalidad, incluyendo servicios penitenciarios, criminalística y persecución penal.

PRESUPUESTO 2026 DESTINA MÁS DE S/ 12 MIL MILLONES A SEGURIDAD

Durante la sesión, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó que el Gobierno sigue destinando recursos a prevención del delito, patrullaje y fortalecimiento de infraestructura policial. Asimismo, el Ejecutivo anunció que el Presupuesto 2026 asigna más de S/ 12,000 millones a seguridad ciudadana, un incremento del 13 % respecto a 2025.