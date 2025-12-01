Mario Vizcarra propone legalizar la cocaína y el aborto: "Es parte del respeto de la decisión del ciudadano"

El candidato presidencial del partido Perú Primero, Mario Vizcarra, generó revuelo al mostrarse a favor del aborto en cualquier circunstancia y a la legalización del consumo de drogas, como la cocaína y la marihuana.

En una reciente entrevista para el programa La Verdad a Fondo, el hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra señaló que sus propuestas para legalizar tanto el aborto como las drogas parten de una "necesidad" de "respetar la decisión del ciudadano".

"El aborto, para mí, debiera ser una decisión de la mujer. Yo legalizaría la cocaína, porque es parte del respeto a la decisión del ciudadano. Se ha legalizado en gran parte del mundo", argumentó.

SOBRE LA COMUNIDAD LGBTI

Por otra parte, Vizcarra Cornejo se mostró a favor del respeto a los derechos de la comunidad LGBTI: "Si las personas deciden su opción sexual o de relación, hay que respetarlas siempre que no transgredan los derechos de otros", sostuvo.