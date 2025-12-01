Kira Alcarraz: Comisión de Ética retoma hoy votación de la denuncia por amenazas a periodista

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República realizará este lunes 1 de diciembre una nueva votación sobre la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz, por amenazar a una periodista.

El grupo de trabajo presidido por el legislador Elvis Vergara (Acción Popular) realizará una nueva votación a la denuncia contra la congresista no agrupada en la sesión prevista a iniciar desde las 4 de la tarde.

AMENAZÓ A PERIODISTA

Como se recuerda, el incidente ocurrió a inicios de octubre, cuando la periodista de Willax, Marycielo Del Castillo consultó a Alcarraz Agüero sobre la contratación de la novia de su hijo en su despacho. Lejos de esclarecer cualquier duda, la congresista amenazó a la reportera con "estamparla" contra la pared.

"Tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado. No estoy alterada, mi amor, no sería, porque si estuviera alterada, ten por seguro que te estamparía con la pared, pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor", arremetió.