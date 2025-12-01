Enrique Valderrama, candidato presidencial del APRA: "El partido ha apostado por la renovación"

El economista Enrique Valderrama se pronunció tras convertirse oficialmente en el candidato presidencial del APRA, al haber ganado las elecciones primarias que se llevaron a cabo el último fin de semana.

En entrevista para RPP, Valderrama señaló que su victoria ante las listas encabezadas por históricos del APRA como Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo, evidencian una disposición a "renovarse" por parte del partido, pero también un llamado a la "unión" en la interna del aprismo.

"El partido ha apostado por la renovación, pero ha apostado también por un llamamiento a la unidad (...) La renovación significa, en términos conceptuales, una reafirmación de la vigencia hoy día del pensamiento de Haya de la Torre", dijo.

REFORMA EN SEGURIDAD

Por otra parte, Valderrama señaló que, de ganar las Elecciones del 2026, su gestión apostará por una reforma en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional y el INPE.

"Tiene que ser una gran reforma de la Policía Nacional. La segunda tiene que ser una reforma del INPE, sin duda. La tercera, definitivamente, tiene que ser un cambio de enfoque en el control de las fronteras", sostuvo.