Óscar Acuña: Fiscalía solicita 18 meses de prisión en su contra por caso Frigoinca

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, por su presunta participación en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho dentro del caso Frigoinca.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó el pedido el 25 de noviembre, extendiendo la misma medida para los investigados Aníbal Morillo Arqueros y Milton Helmer Broca Alcántara.

Según la investigación, Acuña Peralta habría recibido S/77 mil del fallecido Nilo Burga, presunto líder de una organización criminal, a cambio de ejercer influencia para facilitar los permisos de funcionamiento de la planta de Frigoinca en Chepén, y así mantener su participación en el programa alimentario Qali Warma. La Fiscalía allanó su domicilio el 19 de noviembre y requirió su detención preliminar, pero desde esa fecha Óscar Acuña permanece no habido.

Situación procesal de implicados

Mientras Óscar Acuña se encuentra en paradero desconocido, su coprocesado Aníbal Morillo Arqueros fue detenido y está bajo custodia en la Carceleta Judicial de Iquitos, a la espera de una audiencia virtual. La defensa de los imputados estará a cargo de abogados particulares o defensores públicos, según lo determine el juzgado.

Tesis fiscal

La tesis fiscal señala que, alrededor de septiembre de 2022, Nilo Burga contactó a Milton Broca por problemas con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad. Broca lo habría puesto en contacto con Óscar Acuña, quien aprovechando la posición de su hermano en el Gobierno Regional, ejercía influencia sobre Aníbal Morillo.