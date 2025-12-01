Mininter tiene 25 ambulancias nuevas paralizadas en Lima: Más de S/ 4.6 millones en riesgo

Mientras en varias regiones del país los policías enfermos esperan auxilio en ambulancias oxidadas o inservibles, en Lima 25 unidades completamente nuevas permanecen inmovilizadas en el Hospital de la Policía Nacional. Se trata de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior (Mininter) en 2024, por más de 4.6 millones de soles, que hasta hoy no han sido entregados a las direcciones regionales de Sanidad.

AMBULANCIAS NUEVAS, ¿ABANDONADAS?

De acuerdo con una investigación del programa Punto Final, las unidades —modelos Toyota Hilux y Peugeot Boxer— están estacionadas en un aparcadero de Jesús María, pese a que el contrato firmado el 10 de abril de 2025 establecía un plazo máximo de 60 días para su entrega. Cada vehículo ya cuenta con placas y equipamiento completo, pero el Mininter no ha dispuesto los fondos necesarios para su operación: combustible, mantenimiento y capacitación de personal.

Mientras tanto, hospitales policiales en regiones como Cañete, Pucallpa, Cerro de Pasco y Tumbes trabajan con ambulancias deterioradas o completamente inoperativas. En algunas zonas, los vehículos permanecen abandonados entre la maleza o en garajes oxidados, sin posibilidad de atender emergencias médicas del personal policial.

SE DESLINDA DE LA COMPRA

Consultado por el informe, el director de Sanidad de la PNP, general Jorge Villacorta, aclaró que la compra fue responsabilidad directa del Ministerio del Interior. “Nosotros no hemos participado en la adquisición. Las ambulancias ya están listas, pero falta la capacitación de choferes y enfermeras. Cuando se dé la orden, serán distribuidas”, indicó.

Villacorta sostuvo que cada unidad viene equipada con instrumental médico y que la demora se debe a trámites administrativos pendientes. Sin embargo, en las regiones la necesidad es urgente: Cañete no tiene ambulancias operativas, Pucallpa cuenta con una oxidada, y en Cerro de Pasco y Tumbes los vehículos están fuera de servicio desde hace años.