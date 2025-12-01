Luis Galarreta defiende trabajo de asesores del Congreso en local de Fuerza Popular: ‘Son trabajadores de confianza'

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, salió al frente para responder por la presencia de trabajadores del Congreso realizando actividades partidarias en un local del partido durante horario laboral, según reportaje de Cuarto Poder. Galarreta señaló que no se trata de ningún acto irregular, sino del cumplimiento de funciones políticas legítimas dentro de los márgenes que la ley permite a los asesores de confianza.

GALARRETA: “NO SON TRABAJADORES FANTASMAS”

En declaraciones a Canal N, Galarreta afirmó que los empleados en cuestión “no son trabajadores fantasmas” y que ejercen funciones políticas en representación de los congresistas que los contrataron. “Hay trabajadores de confianza que no tienen horario fijo. Venden una noticia como si fuese algo malo que un asesor acuda al local partidario”, señaló.

El dirigente explicó que este tipo de personal no está sujeto al registro de ingreso o salida, pues sus labores incluyen gestiones y coordinaciones fuera del Parlamento. Aseguró además que la visita de los asesores al local de Fuerza Popular en Santa Beatriz habría respondido a encargos internos de coordinación política.

“ES TRABAJO POLÍTICO, NO USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS”

Galarreta enfatizó que los congresistas realizan tareas legislativas, de representación y políticas, y que sus asesores pueden colaborar en las tres áreas. “No se trata de actividades ajenas a su rol. Si un parlamentario les pide acudir a una sede partidaria, están cumpliendo una labor política”, precisó.

El secretario general también consideró que la denuncia busca “afectar la imagen de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori” en un contexto previo a las elecciones internas del partido. Indicó que algunos trabajadores incluso podrían haber solicitado licencias o vacaciones para dichas actividades, aunque no confirmó si eso ocurrió en las fechas mencionadas en el reportaje.

Finalmente, Galarreta informó que Fuerza Popular realizó recientemente sus elecciones internas para delegados, proceso en el que participó junto a Keiko Fujimori y Miguel Torres, a la espera de los resultados oficiales del comité electoral.