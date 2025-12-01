Renovación Popular ratifica a Rafael López Aliaga como candidato presidencial para Elecciones 2026

El partido Renovación Popular ratificó a Rafael López Aliaga como su candidato a la Presidencia de la República para las Elecciones Generales 2026, tras procesar el 100% de las actas de sus elecciones primarias.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que la agrupación política registró un 26.727% de participación, superando el umbral mínimo del 10% requerido para la validez de los comicios.

De acuerdo con las cifras oficiales, participaron 9,899 militantes de un total de 37,038 afiliados hábiles. López Aliaga, como candidato único, obtuvo 9,136 votos, mientras se registraron 503 votos nulos y 153 votos en blanco en las 269 actas procesadas a nivel nacional.

Composición de la fórmula y modalidad electoral

Acompañarán a López Aliaga en la plancha presidencial de Renovación Popular, la congresista Norma Yarrow como candidata a la primera vicepresidencia y por Jhon Iván Ramos como aspirante a la segunda vicepresidencia.

Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano fueron las únicas agrupaciones que realizaron elecciones primarias bajo la modalidad de "un militante, un voto". Los partidos que optaron por la modalidad de delegados deberán elegir sus fórmulas presidenciales el próximo domingo 7 de diciembre.