Casi 600 policías envueltos en corrupción: Mininter aplicará pruebas del polígrafo

Ante el incremento de casos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior anunció un conjunto de medidas destinadas a reforzar la transparencia institucional. El ministro Vicente Tiburcio informó que los agentes policiales —incluidos los postulantes a las escuelas de formación— serán sometidos a pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo, en el marco del nuevo plan “Tolerancia Cero a la Corrupción”.

PRUEBAS DE POLÍGRAFO

Durante una conferencia de prensa, el ministro Tiburcio señaló que la aplicación del polígrafo será obligatoria para el personal en actividad y para quienes busquen ingresar a la institución. Además, anunció la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional y la creación de una Oficina de Disciplina Especial, con sede en Lima, para procesar los casos más graves.

“En primer lugar, hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo a personal en actividad y postulantes. En segundo lugar, se ha dispuesto la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional”, precisó Tiburcio. La medida fue presentada junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el inspector general, Carlos Céspedes Muñoz.

MÁS DE 4 MIL POLICÍAS SANCIONADOS

El Ministerio del Interior reveló cifras preocupantes: 4 mil 188 policías han sido sancionados entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de este año, de los cuales 570 casos corresponden a actos de corrupción. De este total, 1 456 agentes fueron pasados al retiro, 594 permanecen con sanciones preventivas y 27 fueron separados definitivamente de la institución.

“No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos”, enfatizó el ministro. En tanto, el comandante general Óscar Arriola aseguró que la institución trabaja en un plan preventivo para impedir que malos elementos egresen de las escuelas policiales, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en la PNP.