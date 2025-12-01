El nuevo rostro del APRA: Enrique Valderrama derrota a Velásquez Quesquén y Del Castillo

El Partido Aprista Peruano (APRA) inició una nueva etapa en su historia política. Con el 100% de actas procesadas por la ONPE, el abogado y periodista Enrique Valderrama Peña fue proclamado como el candidato oficial del APRA para las elecciones presidenciales de 2026, superando a los históricos Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo. Su triunfo marca el ascenso de una generación joven que busca revitalizar al partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre.

EN BUSCA DE LA RENOVACIÓN

Valderrama, de 36 años, lideró la Lista 7, acompañado por María Inés Valdivia Acuña (primera vicepresidencia) y Lucio Antonio Vásquez Sánchez (segunda vicepresidencia), obteniendo el 28,59% de los votos. Su victoria se impuso frente a Velásquez Quesquén (26,39%) y Del Castillo (19,92%), en un proceso interno que congregó a catorce listas bajo la modalidad “un afiliado, un voto”.

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, exsecretario del Comando Universitario Aprista en la PUCP y miembro de la Comisión Política Nacional del APRA desde 2021, Valderrama ha construido su carrera entre la política y el periodismo. Es columnista del diario Expreso y fundador del portal Punto de Encuentro, desde donde promueve una línea discursiva orientada a la modernización partidaria y la reconexión con la militancia juvenil.

PROPUESTAS

Durante su precandidatura, Valderrama centró su plan de gobierno en la seguridad ciudadana y la reforma del sistema penitenciario. Propone aumentar el número de policías de 130 mil a 250 mil en cinco años y crear una “guardia municipal” equipada con armas no letales. También plantea la construcción de hasta 24 nuevos penales administrados temporalmente por el sector privado y el control militar de fronteras para frenar el ingreso de delincuentes extranjeros.

Entre sus propuestas adicionales destaca el incremento del presupuesto en seguridad en 150%, el fortalecimiento de la inteligencia policial y el uso de tecnología aplicada a la vigilancia. Su discurso, de corte técnico y ordenado, busca posicionarlo como un rostro nuevo dentro del aprismo, con énfasis en la eficiencia estatal y el desarrollo fronterizo.

ENTRE LA POLÉMICA Y EL RETO DE REPRESENTAR AL APRA

Su figura también ha generado controversia. Durante una entrevista con César Hildebrandt, Valderrama fue criticado por haberse enlazado desde un restaurante limeño, lo que provocó fallas de audio y la interrupción de la transmisión. El episodio se viralizó en redes sociales, aunque el ahora candidato lo asumió como una “anécdota menor” dentro de su proceso de exposición pública.

Con su elección, el APRA apuesta por renovar su liderazgo y dejar atrás la imagen de sus viejos cuadros. El reto de Valderrama será reconectar con una ciudadanía desencantada, fortalecer la identidad aprista y devolverle protagonismo a un partido histórico que busca resurgir en las urnas del 2026.