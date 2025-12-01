Denuncian que 3 trabajadores del Congreso asisten al local de Fuerza Popular durante horario laboral

Tres trabajadores del Congreso fueron grabados asistiendo al local del partido Fuerza Popular durante pleno horario laboral, según denunció este domingo 30 de noviembre el programa Cuarto Poder.

Se trata de Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylon, quienes figuran en la planilla parlamentaria y fueron captados en el local partidario ubicado en Santa Beatriz realizando actividades propias de la organización política.

Ellos fueron captados recibiendo visitas, coordinando reuniones y desarrollando labores partidarias dentro de la sede de Fuerza Popular, sin ser vistos en sus oficinas congresales correspondientes. Los tres mantienen contratos activos en el Parlamento.

Respuestas de congresistas

La congresista Auristela Obando afirmó inicialmente no conocer a Jorge Llerena, quien figura como auxiliar de su despacho en la planilla del Congreso. "Nunca lo he escuchado", indicó la parlamentaria, aunque posteriormente reconoció el nombre tras insistencia del equipo periodístico. "Ay, el chico ese. Sí, ya sé. Me había confundido con otro Jorge", agregó.

Por su parte, el congresista César Revilla señaló que Carmela Paucará, secretaria de organización de Fuerza Popular y ex trabajadora de su despacho, dejó de laborar con él hace más de quince días. El despacho del congresista Eduardo Castillo no respondió sobre Leticia Leiva, quien figura como su asesora según el Portal del Congreso. Geraly Ulloa aparece asignada a la comisión VRAEM, aunque sus colegas manifestaron no conocerla.