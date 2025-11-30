JNE confirma que tiene hasta 15 de diciembre para proclamar resultados de elecciones primarias

El presidente de la institución, Roberto Burneo, señaló que esta fecha será clave para cerrar la primera fase del proceso rumbo a las Elecciones Generales de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que tiene plazo hasta el 15 de diciembre para proclamar oficialmente los resultados de las elecciones primarias realizadas este domingo 30 de noviembre en todo el país. El presidente de la institución, Roberto Burneo, señaló que esta fecha, aunque no figura de forma explícita en el calendario electoral, será clave para cerrar la primera fase del proceso rumbo a las Elecciones Generales de 2026.

Burneo precisó que la labor del JNE no contempla el escrutinio interno de los votos emitidos en cada organización política, pues esa tarea compete exclusivamente a los partidos participantes. Agregó que el organismo electoral se encargará únicamente de proclamar los resultados finales basados en la información que estas agrupaciones remitan de manera oficial. Con ello, aseguró que se mantendrá la transparencia y el orden del proceso.

En esta jornada de primarias participaron 39 partidos políticos en todo el territorio nacional. De ellos, 37 eligieron delegados que volverán a votar el próximo 7 de diciembre para definir a los candidatos que representarán a cada agrupación, mientras que el APRA y Renovación Popular optaron por la modalidad de afiliados, bajo el principio de “un militante, un voto”. El proceso se desarrolló desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m., seguido inmediatamente por las fases de conteo interno.

ETAPA DE REVISIÓN

El titular del JNE también detalló que, tras la proclamación de resultados, iniciará la etapa de revisión o “purificación” de listas, que se extenderá del 23 de diciembre al 14 de marzo. Durante este periodo, se evaluarán las hojas de vida, planes de gobierno y otros documentos remitidos por las organizaciones políticas, con el objetivo de asegurar que todos los postulantes cumplan con los requisitos legales. Al finalizar este tramo, quedará lista la relación oficial de candidatos habilitados para participar en las Elecciones Generales de 2026.