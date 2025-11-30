Congresista Chiabra sobre migrantes en la frontera con Chile: Situación está afectado el turismo en Tacna

El legislador y precandidato presidencial por la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra León se pronunció sobre la situación de los migrantes indocumentados en la frontera con Chile que buscan entrar al país. Como primer punto, se mostró a favor de que la “vigilancia” en la zona limítrofe esté a cargo de las Fuerzas Armadas.

También, respaldó la propuesta de establecer un corredor humanitario para que los extranjeros sigan su viaje rumbo a su país través del Perú. “Yo recomiendo que el corredor humanitario sea de la siguiente manera: que los chilenos pongan los ómnibus, nosotros los escoltamos hasta el Ecuador”, señaló el parlamentario.

AMÉRICA INVERTEBRADA

“Que el Ecuador los acepte para que se vayan a su país, Ecuador, Colombia, donde sea. Así sería una buena medida. Pero no nos confiemos porque estamos en una América invertebrada donde cada uno soluciona su problema. Los chilenos nos están tirando los problemas a nosotros. Ya estamos impactando negativamente en el turismo en Tacna. […] Hay que reaccionar más rápido para todo”, acotó.

La extranjeros, en su mayoría venezolanos, buscan salir de Chile luego que candidato presidencial José Antonio Kast, señaló que si gana las elecciones, expulsará “con lo que tiene puesto” a los migrantes en situación irregular que se encuentran en su país. El balotaje será el 14 de diciembre, con información de RPP.