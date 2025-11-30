José Jerí: 48 % de peruanos desaprueba su gestión como presidente, según encuesta de IEP

De acuerdo a la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 39% de peruanos aprueba la gestión del presidente José Jerí, quien asumió el mando tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre pasado.

El estudio a nivel nacional revela que el 48% de los encuestados desaprueba la forma en que el mandatario conduce su administración, mientras que un 15% no emitió opinión o prefirió no responder.

Las cifras muestran que persiste un clima de desconfianza hacia el Gobierno a pesar de que existe un sector que respalda al jefe de Estado. El estudio compara estas cifras con el mes anterior, cuando el 53% de la población se mostró en desacuerdo con que Jerí asumiera la presidencia, mientras que un 32% estaba de acuerdo.

Desaprobación regional y factores históricos

La mayor desaprobación hacia José Jerí se registra en el sur del país y en Lima Metropolitana, de acuerdo a IEP. En las regiones del sur, la desaprobación responde a factores históricos y sociales que siguen sin resolverse, según el análisis.

En la capital, la declaración del estado de emergencia para enfrentar la ola de delitos no ha logrado reducir la percepción negativa de la población, que demanda medidas más efectivas contra el avance del crimen organizado y la delincuencia común.

Ficha técnica

Cabe resaltar que, el estudio fue realizado del 20 al 24 de noviembre a 1 207 personas, entre ellos hombres y mujeres mayores de 18 a más de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo es de 95% y el margen de error es de +/- 2,8.