Keiko Fujimori presenta a su plancha presidencial para elecciones 2026

Keiko Fujimori confirmó que encabezará la plancha presidencial de Fuerza Popular para las elecciones generales de 2026, acompañada por Luis Galarreta como candidato a primera vicepresidencia y Miguel "Miki" Torres a la segunda vicepresidencia.

Fujimori destacó que su plancha representa una propuesta con "experiencia política y lealtad comprobada", señalando que sus compañeros de fórmula conocen la gestión pública. Según indicó, el reto inmediato será ganarse la confianza del electorado.

Propuestas y objetivos

Durante la presentación, la lideresa de Fuerza Popular anunció que su plan de gobierno será presentado a mediados de diciembre y que en enero, iniciará una campaña de tres meses para difundir sus propuestas.

Mencionó que el objetivo principal de su partido es recuperar la seguridad, el orden y la tranquilidad en el país, considerando que este será uno de los pilares de su programa en respuesta a la actual crisis de criminalidad.

Desafíos en elecciones

Fujimori se refirió al desafío de convencer a un electorado mayoritariamente indeciso, señalando que "el reto de los políticos es poder llegar a los corazones de los peruanos". Esta alusión hace referencia al 70% de ciudadanos que aún no han definido su voto para los próximos comicios presidenciales.