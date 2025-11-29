Caso Betssy Chávez: Canciller De Zela sustentará ante la OEA cambios en criterios de asilo diplomático

El canciller Hugo de Zela acudirá el próximo miércoles 3 de diciembre al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantear una modificación a la Convención de Caracas de 1954, que regula el derecho al asilo diplomático.

La sesión extraordinaria se realizará a pedido del Perú, en el contexto del asilo político brindado por México a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra refugiada en dicha sede diplomática desde inicios de noviembre.

Según el criterio de De Zela, Perú busca modificar los criterios de otorgamiento del asilo diplomático para corregir una "desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954". La propuesta plantea hacer obligatorio que el país que concede el asilo político solicite previamente "información adecuada" sobre el solicitante antes de tomar una decisión.

Buscan que decisiones no se basen en cuestiones ideológicas

El viaje del canciller se desarrollará del 2 al 6 de diciembre, período durante el cual el despacho de Relaciones Exteriores será asumido por el premier Ernesto Álvarez. La iniciativa busca que las decisiones de asilo ya no se basen en "cuestiones ideológicas".

Reunión con secretario de Estado de EE.UU.

Durante su estadía en Washington, el canciller De Zela también sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para fortalecer la asociación bilateral entre ambas naciones. Los temas abordados incluirán cooperación en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado internacional y promoción de inversiones.