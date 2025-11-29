José Jerí pedirá al Congreso priorizar proyecto para que Fuerzas Armadas resguarden fronteras

El presidente interino José Jerí anunció hoy que solicitará a la Comisión de Constitución del Congreso priorizar una iniciativa que otorga la responsabilidad del resguardo de las fronteras a las Fuerzas Armadas, permitiendo que la Policía Nacional se dedique exclusivamente a la seguridad interna.

Durante su visita a la ciudad de Tumbes, el mandatario realizó este anuncio donde explicó que la medida responde a la posible emergencia migratoria que podría afectar tanto el sur como el norte del país.

"En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente en la Comisión de Constitución para modificar Carta Magna, para que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras, como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate", declaró.

Complemento a emergencia fronteriza

El jefe de Estado sostuvo que un complemento a la declaratoria de emergencia en fronteras sería modificar la Constitución para eliminar la restricción de inversión hasta 50 kilómetros en la zona fronteriza. "Esta es una de las formas que podemos contribuir al desarrollo, a que inversionistas extranjeros puedan invertir y puedan contribuir al desarrollo económico", agregó.

Visita Tumbes para constatar fronteras

Jerí afirmó que su visita a Tumbes le permite constatar la situación real de las fronteras, las cuales, a su criterio, fueron descuidadas por los últimos gobiernos. Además, anunció que en las próximas semanas sostendrá un encuentro bilateral con Ecuador para tratar temas ambientales y otros asuntos pendientes en la agenda binacional.