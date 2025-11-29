Ministro del Interior sobre estado de emergencia en frontera con Chile: "Vamos a ser firmes en zona fronteriza"

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, lideró este sábado el despliegue de 150 efectivos militares y policiales en la frontera con Chile como parte del estado de emergencia por la crisis migratoria.

Durante una reunión interinstitucional en Tacna, el ministro señaló que "Vamos a ser firmes en nuestra zona fronteriza para poder desarrollar el trabajo que se ha establecido", tras realizar un recorrido de reconocimiento en la zona.

El operativo cuenta con 100 policías y 50 militares iniciales, con refuerzos de 50 efectivos adicionales del Ejército en los próximos días. El despliegue se realiza bajo un comando unificado liderado por el jefe de la región policial de Tacna, general Valverde, respondiendo a lineamientos del presidente José Jerí.

Patrullajes estratégicos

Se han establecido puntos estratégicos para patrullajes fijos y móviles basados en experiencias del 2023, los cuales serán ejecutados de forma conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las autoridades cubrirán dos tramos principales, el primero desde el hito 1 al 25, incluyendo 8 kilómetros en el sector de Santa Rosa, y el segundo con 15 kilómetros adicionales en otra sección fronteriza.

Vigilancia permanente y espacios logísticos

La vigilancia será constante con presencia permanente en puntos de vulnerabilidad, utilizando vehículos de la Policía Nacional, Ejército y Gobierno Regional. El ministro confirmó que se habilitarán espacios logísticos en la comisaría de Santa Rosa y otros puntos para el personal desplegado, mientras la Cancillería prepara una reunión virtual con autoridades chilenas para abordar salidas humanitarias.