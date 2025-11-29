Gobierno declara estado de emergencia en la frontera con Chile

Según la norma, la PNP mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales intervendrán conforme al marco legal vigente.

El Gobierno oficializó este viernes el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, en la región Tacna, por un periodo de 60 días calendario, con el objetivo de enfrentar delitos asociados a la alta presión migratoria proveniente de Chile. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM.

Según la norma, la PNP mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales intervendrán conforme al marco legal vigente. El decreto autoriza la restricción de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución.

Asimismo, se conformará un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), encabezado por la Región Policial Tacna e integrado por representantes del Ejército del Perú, Capitanía del Puerto de Ilo, Destacamento Aéreo Tacna, Ministerio Público, Poder Judicial, Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Tacna.

Intensificación del control migratorio y patrullajes

El decreto establece patrullajes continuos, vigilancia con drones y cámaras, intervenciones en pasos no habilitados, control de identidad, decomiso de armas y mercancías ilegales, así como recuperación de espacios públicos. También se permitirá el uso de imágenes satelitales con apoyo de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA).

La Superintendencia Nacional de Migraciones podrá aplicar procesos de sanción y expulsión según el Decreto Legislativo N.º 1350, mientras que se garantiza atención diferenciada para personas vulnerables y coordinación interinstitucional para operativos conjuntos.

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna entrará en sesión permanente. Además, se formarán comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica para supervisar la ejecución del decreto.