APRA y Renovación Popular realizarán elecciones internas este domingo para definir a sus candidatos del 2026

El Perú avanza hacia la definición de sus candidatos para las Elecciones Generales del 2026. Este domingo 30 de noviembre, el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular llevarán a cabo sus elecciones internas bajo la modalidad de “un afiliado, un voto”, en las que sus militantes elegirán directamente a sus postulantes a la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estas dos organizaciones políticas son las únicas que aplicarán este mecanismo de votación directa, mientras que las otras 37 agrupaciones optaron por el sistema de delegados.

APRA elegirá entre 15 precandidatos; en Renovación Popular solo participa López Aliaga

A diferencia de Renovación Popular, que tiene como único precandidato a Rafael López Aliaga, el APRA deberá elegir entre 15 postulantes a su candidatura presidencial. Hartill recordó que ambos partidos deben cumplir un requisito indispensable:

Más de 570 mesas de sufragio para las internas del 30 de noviembre

La ONPE detalló que para esta jornada se habilitarán 578 mesas de sufragio en 373 locales de votación a nivel nacional, cada una con su fiscalizador. Los miembros de mesa serán afiliados designados por las propias organizaciones políticas. En contraste, para las elecciones del 7 de diciembre —en las que participarán las otras 37 agrupaciones políticas mediante delegados— se dispondrán solo 77 mesas en 30 locales.

La ONPE recordó que el 13 de diciembre vence el plazo para la aprobación del padrón electoral definitivo, mientras que el 23 de diciembre es la fecha límite para que los partidos inscriban sus fórmulas presidenciales y listas congresales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).