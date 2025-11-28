Guido Bellido impulsa proyecto que otorga amnistía a Pedro Castillo y Betssy Chávez

“Ya lo han sancionado políticamente, lo han privado de su libertad, su familia ha sido desterrada, más maltrato no resiste”, señaló Bellido al justificar su iniciativa.

A pesar de que el expresidente Pedro Castillo y sus coautores fueron sentenciados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el abogado Raúl Noblecilla —ex defensor de la exprimera ministra Betssy Chávez, ha generado polémica al ofrecer indultar a los conspiradores si llega al poder como segundo vicepresidente por Podemos Perú.

Rechazo en el Congreso

Desde el Parlamento, diversos congresistas cuestionaron duramente el ofrecimiento del candidato. El legislador de Acción Popular, Luis Aragón, sostuvo que se trata de una estrategia desesperada. Incluso dentro del propio Podemos Perú, la postura de Noblecilla fue rechazada. El congresista Juan Burgos marcó distancia.

Bellido impulsa amnistía para Castillo

A la propuesta del indulto se suma otra iniciativa: el congresista Guido Bellido, exprimer ministro de Castillo, presentó un proyecto de ley que busca que el Congreso declare amnistía a favor del exmandatario. “Ya lo han sancionado políticamente, lo han privado de su libertad, su familia ha sido desterrada, más maltrato no resiste”, señaló Bellido al justificar su iniciativa.

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi descartó de manera categórica ambas propuestas, recordando precedentes legales internacionales. “No procede ninguna amnistía. La Corte Interamericana ya ha establecido que no hay amnistía por golpe de Estado”, afirmó. .