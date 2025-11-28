Américo Gonza sobre Pedro Castillo: “Gracias al plan de Gobierno de Perú Libre fue elegido presidente”

Tras haber sido condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 realizado por Pedro Castillo, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, recordó el pasó de Castillo Terrones por la agrupación política.

En una entrevista en Canal N, el parlamentario reveló que el expresidente se alejó del grupo, debido a que, no quiso poner en acción los planes de Gobierno que tenían. Además, recordó que, gracias a ello, la población lo eligió en las elecciones del 2021.

“Nosotros lo hemos dicho. El presidente Castillo renunció a Perú Libre. Se negó aplicar el plan de Gobierno por el que la gente lo escogió. En el plano político, nosotros lo hemos defendido hasta el último”, comentó el legislador.

ABOGADOS NUNCA APOYARON A PEDRO CASTILLO

De acuerdo a lo observado en los últimos meses, Américo Gonza, enfatizó que la defensa legal que tuvo Pedro Castillo, nunca quiso ayudarlo en sus temas judiciales, sino que, aprovecharse de la situación. “Los abogados que ha tenido, en vez de defenderlo, lo ha hundido más”.