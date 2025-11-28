Ministro Tiburcio: "No tenemos condiciones para recibir más migrantes"

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció luego que el presidente José Jerí anunció la declaratoria de emergencia en la frontera con Chile, tras reportarse que migrantes del país sureño vienen ingresando al territorio nacional de forma ilegal.

En declaraciones para RPP, el titular del Mininter respaldó la medida anunciada por el mandatario explicó que la situación actual del país no permite que se albergue a más extranjeros en situación irregular.

"No vamos a permitir la migración irregular. No tenemos las condiciones para recibir más migrantes, vamos a aplicar de manera estricta las reglas peruanas", manifestó el ministro.

COORDINACIÓN CON MIGRACIONES

En ese sentido, Tiburcio señaló que desde el Ministerio del Interior vienen coordinando con Migraciones para definir el tema del control en las zonas fronterizas del Perú a fin de implementar mayor rigurosidad para identificar a los extranjeros que intenten ingresar al país.