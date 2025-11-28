Javier Aguirre tras sentencia de Pedro Castillo: “Cometió rebelión en flagrancia”

Después de que el Poder Judicial (PJ) sentenciara a Pedro Castillo y Betssy Chávez a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el abogado penalista, Javier Aguirre, estuvo presente en el programa digital de Panamericana Televisión, ‘Ágora’, dónde brindó detalles del veredicto de las entidades de justicia.

En la entrevista con Tatiana Alemán y Nadia Tarazona, el experto en derecho reveló que Castillo Terrones incurrió en el accionar ilícito de rebelión en flagrancia luego de terminar de haber leído el mensaje a la Nación de hace casi tres años.

“En el momento, cuando termina de leer (el mensaje) más de 10 minutos, ya es un delito de rebelión en flagrancia. No se pudo consumar porque las Fuerzas Armadas, 30 minutos después sacó un comunicado indicando que no iban a acatar la orden”, manifestó.

BUSCÓ QUE SE CONSUMA EL AUTOGOLPE

Aunque no terminó de concretar su golpe de Estado el 7 de diciembre, Javier Aguirre aseguró que lo comentado por Pedro Castillo reúne todos los indicios para romper el orden constitucional en el país. “No se consumó, pero hizo todo lo necesario y ordenó al general Alfaro para hacer que se consuma su autogolpe”.