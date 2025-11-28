José Cueto sobre Betssy Chávez: “No es una perseguida política, sino una delincuente”

Tras haber sido condenada junto a Pedro Castillo a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión por el fallido golpe de Estado de 2022, el congresista José Cueto, saludó la decisión del Poder Judicial (PJ) contra el expresidente y Betssy Chávez, a quien decidió enviarle un mensaje.

Durante una entrevista en Willax TV, el integrante de la bancada Honor y Democracia descartó tajantemente que la expremier sea víctima de una persecución de las entidades de justicia y aseguró que la ahora asilada en la embajada de México es una criminal. “Esta señora no es ninguna perseguida política, es una delincuente”.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES DE MÉXICO

Aunque no quiso decir nombres, José Cueto hizo un llamado a las autoridades de México para que soliciten la salida de Betssy Chávez del establecimiento, en el cual está refugiada desde hace más de dos semanas.

“Si tuviera un poco de sangre en la cara esta señora mexicana debería dar la orden para que la saque de la embajada y que cumpla su condena”, declaró el parlamentario dejando en claro que la suerte está echada para la expremier por quien anunciaron orden de captura internacional.