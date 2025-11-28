Declaratoria de emergencia en frontera con Chile será publicado antes de la medianoche, anuncia José Jerí

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció tras anunciar que se declarará en estado de emergencia la frontera con Chile en Tacna, tras reportarse que migrantes del país sureño vienen ingresando al territorio nacional de forma irregular.

A través de su cuenta en la plataforma X, el jefe de Estado confirmó que la declaratoria de emergencia estará aprobada y publicada oficialmente antes de que finalice el día de hoy.

"Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras", se lee en el tuit publicado por el mandatario.

MÁS FRONTERAS PODRÍAN SER DECLARADAS EN EMERGENCIA

En esa misma publicación, Jerí Oré dejó entrever que esta medida sería replicada en las fronteras que el Perú tiene con otros países: "Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana", sostuvo.