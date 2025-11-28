Canciller de Zela: "Que Betssy Chávez haya sido condenada no cambia en nada su situación"

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) condenó a 11 años y 5 meses de cárcel al expresidente Pedro Castillo y la expremier Betssy Chávez, por el delito de conspiración para rebelión.

En declaraciones a la prensa desde Palacio de Gobierno, el canciller señaló que la sentencia contra la expresidenta del Consejo de Ministros no altera su situación actual, debido a que ya cuenta con el asilo político concedido por el gobierno de México.

"El hecho de que Betssy Chávez haya sido condenada no altera en nada su situación. Sigue siendo solicitante de asilo en la embajada de México", manifestó de Zela ante los medios de comunicación.

En ese sentido de Zela precisó que el Ejecutivo ya ha adoptado públicamente una posición respecto a la situación de Chávez Chino que se considera una aplicación equivocada de la Convención sobre Asilo.