González-Olaechea sobre sentencia a Pedro Castillo: "Yo le hubiera dado 30 años"

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 11 años y 5 meses de prisión al expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para rebelión.

En entrevista para Willax, el excanciller calificó de "generosa" la sentencia contra el exmandatario y también criticó que su inhabilitación para ejercer cargos públicos sea solamente de dos años.

"Yo le hubiera dado 30 años (...) Una inhabilitación de dos años es, disculpen, señores magistrados, una tomadura de pelo, es inaceptable. Porque querría decir que en 2 años podrían postula", dijo.

SOBRE ASILOS DE MÉXICO

Asimismo, González-Olaechea Franco criticó al gobierno mexicano y lo acusó de hacer "uso y abuso del derecho internacional" en beneficio de personas "procesadas o inculpadas por tribunales competentes".