Héctor Ventura pide que el Gobierno también declare en emergencia la frontera con Ecuador

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, se pronunció luego que el presidente de la República, José Jerí, anunció la declaratoria de emergencia en la frontera con Chile, específicamente en Tacna, tras reportarse que migrantes del país sureño vienen ingresando de manera ilegal al territorio nacional por la frontera.

En entrevista para RPP, el parlamentario fujimorista respaldó la medida del Ejecutivo e instó a que la misma medida sea replicada en Tumbes, en la frontera con Ecuador, a fin de evitar que delincuentes sigan ingresando por esta ruta.

"Vengo solicitando mayor presencia del Gobierno en mi región Tumbes, toda vez que no les están dando la atención que corresponde. Es la región fronteriza más importante del país y, lamentablemente, ha venido siendo golpeada por las diferentes organizaciones criminales, bandas, extorsionadores, secuestradores, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, que están haciendo su paso", dijo.

PEDIDO CONSTANTE

En ese sentido, Ventura Angel recordó que viene realizando este pedido desde la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, sin obtener una respuesta favorable: "Es una coladera, lamentablemente, porque no se está tomando la estrategia, y no se están viendo estas irregularidades que yo vengo denunciando ya hace muchísimos años atrás", sostuvo.