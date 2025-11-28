Premier Ernesto Álvarez: El Reinfo debe ser modificado y adaptado a la realidad o será observado

El premier Ernesto Álvarez señaló que el dictamen sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe ser modificado y adaptado a la realidad de la mayoría de los mineros, o será observado por el Ejecutivo.

Dijo también, de forma categórica, que no puede regresar al Reinfo los mineros ilegales que fueron rechazados porque incumplen los requisitos, o tienen poca voluntad de formalizarse y usan el registro para mantener su actividad ilegal.

“Nosotros, en el Ejecutivo, estamos esperando justamente las modificaciones necesarias porque de lo contrario vamos a tener que observar la norma que apruebe el pleno del Congreso de la República”, aseguró Álvarez.

REGRESO AL REGISTRO

Indicó que hay mineros ilegales que no quieren formalizarse y otro grupo que sí, pero no pueden cumplir los requisitos impuestos para la gran minería. Considera que todos tiene derecho a pedir una reconsideración para su regreso al registro.

“Yo creo que es positivo, hay que hacerlo, pero sin entrar a una reincorporación o a una ampliación irracional de aquellos mineros ilegales que en el fondo no le dan ninguna importancia a la formalización”, manifestó.