Congresista Muñante cuestiona proyecto de ley que propone amnistía para Pedro Castillo

Esta mañana, el legislador Alejandro Muñante se pronunció en contra del proyecto de ley presentado por Guido Bellido que plantea una amnistía para Pedro Castillo y otros involucrados en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Dijo que la iniciativa es una contradicción, pues proviene de sectores que habían señalado que la amnistía equivale a impunidad. “Es la incoherencia de estas bancadas y congresistas que tienen un doble discurso a cada rato”, declaró a Canal N.

VOTARÁ EN CONTRA

El representante de la bancada de Renovación Popular adelantó que votará en contra del proyecto de ley si llegara a discutirse en el Pleno. Asimismo, consideró improbable que se trate en la actual legislatura, la cual culmina la próxima semana.

Finalmente, Muñante Barrios cuestionó que se pretenda exonerar de responsabilidad a quienes participaron en actos considerados como intento de ruptura del orden constitucional del país. Reafirmó que no corresponde otorgarle beneficios.