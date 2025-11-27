Alejandro Cavero culpó a Raúl Noblecilla por condena contra Pedro Castillo y Betssy Chávez

Tras conocer la sentencia de 11 años de prisión contra Pedro Castillo y Betssy Chávez por el delito de conspiración para la rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, envió un mensaje al expresidente y expremier.

Por sus redes sociales, el parlamentario aseguró que el destino de Castillo Terrones y Chávez Chino iba a terminar en malas condiciones, ya que, ambos habían escogido como su defensa legal a Raúl Noblecilla, para quien tuvo fuertes calificativos.

“La diferencia entre Pedro Castillo y Betssy Chávez con Aníbal Torres, es que los dos primeros escogieron al impresentable de Noblecilla como abogado quien con sus estupideces, patanería y muy mala formación jurídica les garantizó la condena. No hubo que hacer mucho trabajo para que ellos solos se pusieran la soga al cuello", posteó en su cuenta de X.

IMPASES CON RAÚL NOBLECILLA

No es la primera vez que Alejandro Cavero y Raúl Noblecilla se han enfrascado en un altercado. Semanas atrás, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el legislador de Avanza País tildó de ‘fracasado’ al abogado.