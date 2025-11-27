Romy Chang: “Un corrupto jamás va a ir a colocar el dinero en el banco”

Tras conocerse la sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra por haber recibido coimas en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, la abogada penalista, Romy Chang, conversó con el programa digital de Panamericana Televisión, ‘Ágora’, y compartió las estrategias que tiene las personas vinculadas en actos de corrupción con el propósito de evadir su responsabilidad.

En medio de la conversación con Tatiana Alemán y Fernando Marcelo, la especialista en derecho penal aseguró que los que se encuentran vinculados en estas acciones, nunca serán vistos llevando la plata a un establecimiento bancario.

“Cuándo uno se pregunta. ¿Dónde está el dinero? Nuevamente, un corrupto, jamás va a ir a colocar el dinero en el banco porque saben que se verían involucrados en un tema de lavado de activos”, indicó.

RECORDÓ EL CASO DE VLADIMIRO MONTESINOS

Romy Chang fue concisa al enfatizar que es complicado poder probar un caso de corrupción a través de grabaciones, tal y como sucedió con Vladimiro Montesinos, con los famosos ‘Vladivideos’, por lo que, ahora se encuentra purgando condena de más de 15 años.