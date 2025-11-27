Norma Yarrow tras sentencia de Castillo: "Los golpistas deben ser condenados sin contemplación"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) sentenció al expresidente de la República, Pedro Castillo, a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de conspiración para rebelión.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria celebró el fallo judicial contra Castillo y los exministros, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

"Los golpistas deben ser condenados sin contemplación. En el Perú la democracia se respeta, no se negocia. Caiga quien caiga", fue el mensaje que escribió Yarrow Lumbreras en dicha red social.

Cabe precisar que en el caso de Aníbal Torres y Willy Huerta, el Poder Judicial los sentenció a 6 y 11 años de cárcel, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos la ejecución de la pena queda suspendida en caso apelen.