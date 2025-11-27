José Williams tras sentencia de Pedro Castillo: “Las instituciones funcionan y la ley se respeta"

Tras conocerse la sentencia de 11 años de cárcel contra Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente del Congreso, José Williams, saludó la decisión del Poder Judicial (PJ).

Por medio de sus redes sociales, Williams Zapata mencionó que el veredicto contra Castillo Terrones tenía que cumplirse. Además, recordó que ninguna autoridad puede vulnerar los artículos que están en la Carta Magna.

“La sentencia a Pedro Castillo es lo que corresponde, y reafirma que en el Perú nadie está por encima de la Constitución. El 7 de diciembre de 2022 defendimos la democracia frente a un intento de golpe de Estado. Hoy se confirma que las instituciones funcionan y que la ley se respeta”, escribió en X.

CUARTO PRESIDENTE RECLUIDO EN BARBADILLO

La condena contra Pedro Castillo pone al Perú en ojos del mundo, ya que, se confirma que un cuarto presidente estará purgando condena en el penal de Barbadillo. Castillo Terrones se suma a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.