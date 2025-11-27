Juan Sheput tras sentencia contra Pedro Castillo: "Es un asunto que no nos debe alegrar en absoluto"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 11 años y 5 meses de cárcel al expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para rebelión.

Mediante un video en su cuenta de X, el extitular del MTPE lamentó que otro expresidente de la República haya sido condenado a prisión y señaló que esta situación no debería ser motivo de alegría en nuestro país.

"En menos de 24 horas, otro expresidente del Perú va a la cárcel. Ese es un asunto que no nos debe alegrar en absoluto. En nuestro país todos, absolutamente todos los presidentes elegidos con la Constitución de Fujimori del año 1993, han tenido problemas de prisión efectiva o prisión preventiva", dijo.

CUESTIONA A MINISTROS

Asimismo, Sheput Moore criticó duramente la actuación de los ministros de Estado en los últimos años: "En lugar de hacer ver al presidente que está equivocado, se han convertido en simples adulones (...)", sostuvo.