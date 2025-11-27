Raúl Noblecilla tras sentencia de Pedro Castillo y Betssy Chávez: “Ganó la dictadura”

Después de que el Poder Judicial (PJ) sentenciara a 11 años de prisión a Pedro Castillo y Betssy Chávez por el delito de conspiración a la rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el abogado de la expremier, Raúl Noblecilla, salió en defensa de su patrocinada y el exmandatario.

Por medio de sus redes sociales, el aspirante a la segunda vicepresidencia de Podemos Perú (PP) aseguró que el veredicto compartido por la entidad de justicia demuestra que los grupos de poder continúan dominando al País.

“Se concretó la sentencia de la dictadura contra el presidente Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez y Aníbal Torres. La dictadura cumplió el encargo de los grupos que mantienen secuestrada nuestra democracia”, escribió en su cuenta de X.

PIDE APOYO PARA PODEMOS PERÚ

Con el propósito de conseguir apoyo ciudadano, Raúl Noblecilla hizo un llamado a los simpatizantes de Pedro Castillo y Betssy Chávez brindarle su apoyo al partido Podemos Perú, que lidera José Luna Gálvez.