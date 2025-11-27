Patricia Chirinos tras sentencia contra Pedro Castillo: "Nadie está por encima de la Constitución"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció a través de sus redes sociales tras la sentencia de 11 años y 5 meses para el expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para rebelión.

Mediante una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria celebró el fallo judicial contra el exmandatario, la expremier Betssy Chávez y los exministros Aníbal Torres y Willy Huerta, calificándolos de golpistas por el fallido golpe de Estado del 2022.

"La condena a Pedro Castillo y a sus cómplices Betsy Chávez y Aníbal Torres demuestra una verdad básica: en el Perú nadie está por encima de la Constitución. El 7.12.22 quisieron quebrar la Constitución y someter al Perú a un régimen usurpador. No hay impunidad para los golpistas", se lee en el tuit.

PRISIÓN SUSPENDIDA

Cabe precisar que en el caso de Aníbal Torres y Willy Huerta, el Poder Judicial los sentenció a 6 y 11 años de cárcel, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos la ejecución de la pena queda suspendida en caso apelen.